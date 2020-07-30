"Передбачати результати ніхто не міг": президент УАФ задоволений форматом плей-офф за вихід в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував результати матчу "Колос" - "Маріуполь", передає УНН з посиланням на footballua.tv
Він сказав, що задоволений наявністю інтриги в іграх "на виліт".
"Боротьба в цих матчах була дійсно серйозна. Передбачати результат до матчу ніхто не міг, як в матчі Олександрія - Маріуполь, так і в матчі Колос - Дніпро-1. Ми побачили цікаву гру і результат. Це елемент любові до нашого футболу, коли ми не можемо передбачити результат. Команди вийшли в фінал з різних шісток. Цей елемент інтриги хороший для українського футболу ", - прокоментував Павелко.
Він додав, що задоволений форматом плей-офф за вихід в ЛЄ.
"Думаю, що це окраса нашого чемпіонату, коли гри плей-офф визначають представника в єврокубках. Це родзинка саме цього незвичайного року. Найголовніше - ми відновили чемпіонат і зробили так, щоб в спортивній боротьбі ми визначили переможця і представника в єврокубках. Завдяки цьому ми підтримали всі клуби, що не пішли на карантин, як це зробили в Голландії чи Франції. Ми бачимо безкомпромісну боротьбу до останнього матчу", - підкреслив Павелко.
Нагадаємо, ФК "Кривбас" відроджують. Цілком ймовірно, що в наступному сезоні футбольний клуб зіграє у Другій лізі.