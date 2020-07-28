ФК "Кривбасс" будет, этим занимаются - Цыганик
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. ФК "Кривбасс" будет. И вполне вероятно, что в следующем сезоне футбольный клуб сыграет во Второй лиге. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе "Цыганик Live", передает УНН.
“Будет „Кривбасс“, этим занимаются соответствующие люди. И, вполне возможно, что в следующем сезоне мы увидим „Кривбасс“ во Второй лиге, с задачей повыситься в Первую лигу”, — рассказал он.
Цыганик добавил, что в следующем футбольном сезоне Вторая лига будет представлена большим количеством перспективных ФК. Речь о командах, которые будут представлять украинские города-миллионники.
“Это для украинского футбола очень важно. Потому интерес к футболу, когда в элитном дивизионе играют города-миллионники, будет расти.
Очень хотелось бы, чтобы такие команды, как „Кривбасс“, „Металл“ — ставили перед собой задачу как можно скорее вернуться в элиту и привлечь внимание всей Украины. Представьте себе, что миллион будет болеть за „Кривбасс“, а еще один миллион — за „Металл“. Тогда интерес к футболу будет достаточно серьезным”, — добавил Цыганик.
Как писал УНН, Президент Владимир Зеленский поручил возродить футбольный клуб “Кривбасс”.
Этим вопросом сегодня занимаются руководитель УАФ Андрей Павелко и народные депутаты, в частности, Юрий Корявченков.
Кроме того сейчас также продолжается реконструкция криворожского стадиона “Металлург”.