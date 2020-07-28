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ФК "Кривбас" буде, цим займаються - Циганик

ФК "Кривбас" буде, цим займаються - Циганик

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КИЇВ. 28 липня. УНН. ФК "Кривбас" буде. І цілком ймовірно, що в наступному сезоні футбольний клуб зіграє в Другій лізі. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі "Циганик Live", передає УНН.

“Буде „Кривбас“, цим займаються відповідні люди. І, цілком можливо, що в наступному сезоні ми побачимо „Кривбас“ у Другій лізі, із завданням підвищитися до Першої ліги”, — розповів він.

Циганик додав, що в наступному футбольному сезоні Друга ліга буде представлена великою кількістю перспективних ФК. Мова про команди, які представлятимуть українські міста-мільйонники.

“Це для українського футболу дуже важливо. Бо інтерес до футболу, коли в елітному дивізіоні грають міста-мільйонники, зростатиме.

Дуже хотілося б, щоб такі команди, як „Кривбас“, „Метал“ — ставили перед собою завдання якомога швидше повернутися в еліту і привернути увагу всієї України. Уявіть собі, що мільйон буде вболівати за „Кривбас“, а ще один мільйон — за „Метал“. Тоді інтерес до футболу буде достатньо серйозним”, — додав Циганик.

Як писав УНН, Президент Володимир Зеленський доручив відродити футбольний клуб “Кривбас”.

Цим питанням сьогодні займаються керівник УАФ Андрій Павелко та народні депутати, зокрема, Юрій Корявченков.

Крім того зараз також триває реконструкція криворізького стадіону “Металург”.

Українські Національні Новини

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