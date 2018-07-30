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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33969 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Перед отравлением возле дома Скрипаля был замечен Mercedes с румынской регистрацией

Перед отравлением возле дома Скрипаля был замечен Mercedes с румынской регистрацией

Киев  •  УНН

 • 8320 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. У дома российского шпиона Сергея Срипаля, отравленного веществом "Новичок", и в нападении на которого подозревают российские спецслужбы, неоднократно, перед совершенным преступлением, появлялась машина с номерами, зарегистрированными в Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Сообщается, что автомобиль марки Mersedes был замечен в зоне проживания Скрипаля несколько раз.

Издание приводит свидетельство женщины, которая сообщила, что "четыре раза за неделю до того, как это (отравление - ред.) произошло" она замечала одну и ту же машину.

Детектив, начальник штаба Кат Барнс комментировать информацию отказался.

"Я не могу комментировать индивидуальный отчет", - сказал Барнс.

СМИ также сообщает, что на расследование уже было потрачено 7,5 млн фунтов стерлингов.

Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Также следователи показали свидетелям возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей.

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