Перед отравлением возле дома Скрипаля был замечен Mercedes с румынской регистрацией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. У дома российского шпиона Сергея Срипаля, отравленного веществом "Новичок", и в нападении на которого подозревают российские спецслужбы, неоднократно, перед совершенным преступлением, появлялась машина с номерами, зарегистрированными в Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Сообщается, что автомобиль марки Mersedes был замечен в зоне проживания Скрипаля несколько раз.
Издание приводит свидетельство женщины, которая сообщила, что "четыре раза за неделю до того, как это (отравление - ред.) произошло" она замечала одну и ту же машину.
Детектив, начальник штаба Кат Барнс комментировать информацию отказался.
"Я не могу комментировать индивидуальный отчет", - сказал Барнс.
СМИ также сообщает, что на расследование уже было потрачено 7,5 млн фунтов стерлингов.
Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Также следователи показали свидетелям возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей.