Перед отруєнням біля будинку Скрипаля був помічений Mercedes з румунською реєстрацією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Біля будинку російського шпигуна Сергія Срипаля, отруєного речовиною "Новачок", та в нападі на якого підозрюють російскі спецслужби, неодноразово, перед скоєним злочином, з'являлася автівка з номерами, зареєстрованими у Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання Daily Mail.
Повідомляється, що автомобіль марки Mersedes був помічений у зоні проживання Скрипаля декілька разів.
Видання наводить свідчення жінки, яка повідомила, що "чотири рази за тиждень до того, як це (отруєння - ред.) сталося" вона помічала одну й ту саму автівку.
Детектив, начальник штабу Кат Барнс коментувати інформацію відмовився.
"Я не можу коментувати будь-який індивідуальний звіт", - сказав Барнс.
ЗМІ також повідомляє, що на розслідування вже було витрачено 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів.
Як повідомляв УНН, британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів.
Також слідчі показали свідкам можливого підозрюваного в отруєнні Скрипалів.