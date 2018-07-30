Перед отруєнням біля будинку Скрипаля був помічений Mercedes з румунською реєстрацією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Біля будинку російського шпигуна Сергія Срипаля, отруєного речовиною "Новачок", та в нападі на якого підозрюють російскі спецслужби, неодноразово, перед скоєним злочином, з'являлася автівка з номерами, зареєстрованими у Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання Daily Mail.

Повідомляється, що автомобіль марки Mersedes був помічений у зоні проживання Скрипаля декілька разів.

Видання наводить свідчення жінки, яка повідомила, що "чотири рази за тиждень до того, як це (отруєння - ред.) сталося" вона помічала одну й ту саму автівку.

Детектив, начальник штабу Кат Барнс коментувати інформацію відмовився.

"Я не можу коментувати будь-який індивідуальний звіт", - сказав Барнс.

ЗМІ також повідомляє, що на розслідування вже було витрачено 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляв УНН, британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Також слідчі показали свідкам можливого підозрюваного в отруєнні Скрипалів.

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