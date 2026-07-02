Перебои в работе сервисов мобильной связи и интернета возможны из-за атаки рф - Vodafone

Перебои в работе интернета и некоторых сервисов мобильной связи возможны в результате массированной ночной атаки рф, предупредил один из крупнейших операторов мобильной связи в Украине в четверг, пишет УНН.

Детали

"Друзья, в результате ночного обстрела возможны перебои в работе сети фиксированного интернета. Сейчас могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности домашнего интернета, пополнением счета и работой контакт-центра", - указали в Vodafone Украина.

Инженеры, как указано, "работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления".

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