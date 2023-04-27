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Пентагон: утечка секретной информации вооруженных сил США не свидетельствует о системной проблеме

Пентагон: утечка секретной информации вооруженных сил США не свидетельствует о системной проблеме

Киев • УНН

 • 293959 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Пентагон заявил в четверг, что дело военнослужащего Национальной гвардии ВВС США, обвиненного в утечке в сеть военных секретов, не обязательно может свидетельствовать о системной проблеме безопасности в вооруженных силах, пишет УНН.

Цитата

"Я думаю, что не обязательно принимать действия одного человека и каким-то образом рисовать картину, указывающую на системный сбой", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, его слова приводит Reuters.

Что было раньше

21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра начал публиковать секретную информацию в социальных сетях в декабре 2022 года и использовал свой правительственный компьютер для расследования массовых расстрелов.

Дело поднимает непростые вопросы о надзоре Пентагона за секретными системами и военным персоналом с более высоким уровнем допуска.

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