Пентагон: витік секретної інформації збройних сил США не свідчить про системну проблему
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Пентагон заявив у четвер, що справа військовослужбовця Національної гвардії ВПС США, звинуваченого у витоку в мережу військових секретів, не обов'язково може свідчити про системну проблему безпеки у збройних силах, пише УНН.
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"Я думаю, що не обов'язково приймати дії однієї людини і якимось чином малювати картину, яка вказує на системний збій", - заявив на брифінгу прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, його слова наводить Reuters.
Що було раніше
21-річний військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра почав публікувати секретну інформацію в соціальних мережах приблизно у грудні 2022 року та використав свій урядовий комп'ютер для розслідування масових розстрілів.
Справа порушує непрості питання про нагляд Пентагону за секретними системами та військовим персоналом з вищим рівнем допуску.
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