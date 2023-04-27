Підозрюваний у витоку секретних документів США знищив докази - прокуратура

ukru
12:29 • 27125 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 122745 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 116106 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 120738 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 176858 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 337796 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 434096 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334952 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354811 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312045 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 114850 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 121756 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 131648 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 102204 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 79261 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 122647 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 176768 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 455104 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 593535 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 621667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 50912 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 102204 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 131648 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 225420 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 434065 перегляди
Актуальне
Підозрюваний у витоку секретних документів США знищив докази - прокуратура

Підозрюваний у витоку секретних документів США знищив докази - прокуратура

Київ • УНН

 • 1171560 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Федеральна прокуратура США звернулася до судді з проханням продовжити затримання військовослужбовця Національної гвардії ВПС, звинуваченого в розміщенні секретних документів у соціальних мережах, заявивши, що він становить небезпеку в разі втечі, передає УНН посилаючись на CNN.

Деталі

У судовому засіданні в середу ввечері прокуратура заявила, що інформація, яку нібито отримав Джек Тейшейра, «набагато перевищує» те, що було розголошено, і що його звільнення з в'язниці може становити серйозну загрозу національній безпеці.

За твердженням прокуратури, Тейшейра переглянув сотні секретних документів, до яких, за словами уряду, він все ще може мати доступ, і провів ще сотні пошукових запитів за ключовими словами.

«Підсудний звинувачується не тільки в тому, що він зрадив свою клятву і свою країну, але — коли ці дії почали спливати на поверхню — він, мабуть, зробив ряд обструктивних кроків, спрямованих на те, щоб завадити уряду встановити повний обсяг того, що він має», - написали у прокуратурі.

Ці кроки, за словами прокурорів, включали вказівку іншим у соціальних мережах «видалити всі повідомлення».

Крім того, прокурори кажуть, що коли правоохоронні органи провели обшук у будинку Тейшейри після його арешту, влада виявила «планшет, ноутбук та ігрову консоль Xbox, всі вони були розбиті» у сміттєвому баку будинку. Прокуратура стверджувала, що це показало готовність Тейшейри знищити докази.

Прагнучи продовжити його затримання, прокуратура стверджувала, що Тейшейра є «привабливим кандидатом» для іноземного уряду, якого можна завербувати задля отримання секретної інформації.

«У тих же супротивників є всі підстави зв'язатися з обвинуваченим, отримати додаткову інформацію, до якої він може мати фізичний доступ або знати, та надати йому кошти, які допоможуть йому втекти з країни в обмін на цю інформацію».

Доповнення

Раніше цього місяця Тейшейрі було пред'явлено обвинувачення за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про шпигунство, пов'язане з незаконним копіюванням та передачею конфіденційних матеріалів захисту, та за другим звинуваченням, пов'язаним із незаконним переміщенням матеріалів захисту у несанкціоноване місце.

Якщо його визнають винним, прокуратура заявила, що йому загрожує до 25 років ув'язнення.

Витік документів, що лежать в основі розслідування, вважається найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як у 2010 році на веб-сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.

Секретні документи містили широкий спектр суворо засекреченої інформації про союзників та супротивників, з подробицями, починаючи від ППО Україні та закінчуючи ізраїльською розвідувальною агенцією Моссад.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25