Підозрюваний у витоку секретних документів США знищив докази - прокуратура

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У судовому засіданні в середу ввечері прокуратура заявила, що інформація, яку нібито отримав Джек Тейшейра, «набагато перевищує» те, що було розголошено, і що його звільнення з в'язниці може становити серйозну загрозу національній безпеці.

За твердженням прокуратури, Тейшейра переглянув сотні секретних документів, до яких, за словами уряду, він все ще може мати доступ, і провів ще сотні пошукових запитів за ключовими словами.

«Підсудний звинувачується не тільки в тому, що він зрадив свою клятву і свою країну, але — коли ці дії почали спливати на поверхню — він, мабуть, зробив ряд обструктивних кроків, спрямованих на те, щоб завадити уряду встановити повний обсяг того, що він має», - написали у прокуратурі.

Ці кроки, за словами прокурорів, включали вказівку іншим у соціальних мережах «видалити всі повідомлення».

Крім того, прокурори кажуть, що коли правоохоронні органи провели обшук у будинку Тейшейри після його арешту, влада виявила «планшет, ноутбук та ігрову консоль Xbox, всі вони були розбиті» у сміттєвому баку будинку. Прокуратура стверджувала, що це показало готовність Тейшейри знищити докази.

Прагнучи продовжити його затримання, прокуратура стверджувала, що Тейшейра є «привабливим кандидатом» для іноземного уряду, якого можна завербувати задля отримання секретної інформації.

«У тих же супротивників є всі підстави зв'язатися з обвинуваченим, отримати додаткову інформацію, до якої він може мати фізичний доступ або знати, та надати йому кошти, які допоможуть йому втекти з країни в обмін на цю інформацію».

Доповнення

Раніше цього місяця Тейшейрі було пред'явлено обвинувачення за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про шпигунство, пов'язане з незаконним копіюванням та передачею конфіденційних матеріалів захисту, та за другим звинуваченням, пов'язаним із незаконним переміщенням матеріалів захисту у несанкціоноване місце.

Якщо його визнають винним, прокуратура заявила, що йому загрожує до 25 років ув'язнення.

Витік документів, що лежать в основі розслідування, вважається найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як у 2010 році на веб-сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.

Секретні документи містили широкий спектр суворо засекреченої інформації про союзників та супротивників, з подробицями, починаючи від ППО Україні та закінчуючи ізраїльською розвідувальною агенцією Моссад.