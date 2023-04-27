Подозреваемый в утечке секретных документов США уничтожил доказательства - прокуратура

Детали

В судебном заседании в среду вечером прокуратура заявила, что информация, которую якобы получил Джек Тейшейра, «намного превышает» то, что было разглашено, и что его освобождение из тюрьмы может представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

По утверждению прокуратуры, Тейшейра просмотрел сотни секретных документов, к которым, по словам правительства, он все еще может иметь доступ, и провел еще сотни поисковых запросов по ключевым словам.

«Подсудимый обвиняется не только в том, что он предал свою клятву и свою страну, но — когда эти действия начали всплывать на поверхность — он, по-видимому, предпринял ряд обструктивных шагов, направленных на то, чтобы помешать правительству установить полный объем того, что он имеет», - написали в прокуратуре.

Эти шаги, по словам прокуроров, включали указание другим в социальных сетях «удалить все сообщения».

Кроме того, прокуроры говорят, что когда правоохранительные органы провели обыск в доме Тейшейры после его ареста, власти обнаружили «планшет, ноутбук и игровую консоль Xbox, все они были разбиты» в мусорном баке дома. Прокуратура утверждала, что это показало готовность Тейшейры уничтожить улики.

Стремясь продолжить его задержание, прокуратура утверждала, что Тейшейра является «привлекательным кандидатом» для иностранного правительства, которого можно завербовать для получения секретной информации.

«У тех же противников есть все основания связаться с обвиняемым, получить дополнительную информацию, к которой он может иметь физический доступ или знать, и предоставить ему средства, которые помогут ему бежать из страны в обмен на эту информацию».

Дополнение

Ранее в этом месяце Тейшейре было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в нарушении Закона о шпионаже, связанное с незаконным копированием и передачей конфиденциальных материалов защиты, и по второму обвинению, связанному с незаконным перемещением материалов защиты в несанкционированное место.

Если его признают виновным, прокуратура заявила, что ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Утечка документов, лежащих в основе расследования, считается самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на веб-сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

Секретные документы содержали широкий спектр строго засекреченной информации о союзниках и противниках, с подробностями, начиная от ПВО Украины и заканчивая израильским разведывательным агентством Моссад.