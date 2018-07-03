Пентагон: США не прекратят давление на талибов

“Наша цель в Афганистане не изменилась: не допустить, чтобы эта страна вновь стала пристанищем для террористов, откуда они могли бы планировать и осуществлять теракты в отношении США или наших союзников. Ключ к успеху — продолжать оказывать военное давление на движение „Талибан“ с тем, чтобы они отказались от идеи достижения своих целей с помощью насилия”, — говорится в отчете.

По данным Пентагона, “правительство Афганистана с оптимизмом оценивает перспективы политического урегулирования конфликта с талибами”. “Мы продолжим поддерживать правительство Афганистана, обучать и оказывать помощь афганской армии и полиции”, — указывается в докладе.

До последнего времени талибы отвергали все предложения о начале диалога с Кабулом, но давали понять, что готовы вести переговоры с Вашингтоном. Американцев не устраивает такой вариант, и они настаивают на том, чтобы “Талибан” договаривался о мире напрямую с Кабулом. При этом США не раз заявляли, что талибы должны согласиться на ряд условий, в частности, отказаться от насилия, разорвать альянс с группировкой “Аль-Каида”, признать и выполнять конституцию Афганистана.

Как сообщал УНН, в Афганистане объявили о прекращении перемирия с “Талибаном”.