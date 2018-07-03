Пентагон: США не припинять тиснути на талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. США не припинять здійснювати військовий тиск на талібів, намагаючись змусити їх сісти за стіл переговорів з урядом в Кабулі. Це зазначається в оприлюдненій у вівторок черговій доповіді про ситуацію в Афганістані, який Пентагон зобов’язаний раз на півроку направляти в Конгрес США, інформує УНН.
“Наша мета в Афганістані не змінилася: не допустити, щоб ця країна знову стала притулком для терористів, звідки вони могли б планувати і здійснювати теракти проти США або наших союзників. Ключ до успіху — продовжувати здійснювати військовий тиск на рух „Талібан“ з тим , щоб вони відмовилися від ідеї досягнення своїх цілей за допомогою насильства”, — йдеться в звіті.
За даними Пентагону, “уряд Афганістану з оптимізмом оцінює перспективи політичного врегулювання конфлікту з талібами”. “Ми продовжимо підтримувати уряд Афганістану, навчати і допомагати афганській армії і поліції”, — вказується в доповіді.
До останнього часу таліби відкидали всі пропозиції про початок діалогу з Кабулом, але давали зрозуміти, що готові вести переговори з Вашингтоном. Американців не влаштовує такий варіант, і вони наполягають на тому, щоб “Талібан” домовлявся про мир безпосередньо з Кабулом. При цьому США не раз заявляли, що таліби повинні погодитися на ряд умов, зокрема, відмовитися від насильства, розірвати альянс з угрупованням “Аль-Каїда”, визнати і виконувати конституцію Афганістану.
Як повідомляв УНН, в Афганістані оголосили про припинення перемир’я з “Талібаном”.