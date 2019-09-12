Пентагон одобрил продажу Польше более 30 истребителей F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в среду, 11 сентября, объявило о согласовании продажи Польши 32 истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DefenseNews.
Американская администрация дала согласие на продажу Польши 32 истребителей F-35 общей стоимостью 6,5 млрд долларов, а также 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135, разработанных компанией Pratt & Whitney, и сопутствующее оборудование.
В ведомстве отметили, что контракт отвечает интересам внутренней политики и национальной безопасности США. Сделка должна "повысить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе".
Теперь вопрос продажи сверхсовременных истребителей F-35 должен в течение 30 дней рассмотреть конгресс США и при необходимости заблокировать решение Белого дома.
Напомним, российские С-400 собирают разведданные про американские истребители F-35.