Пентагон схвалив продаж Польщі понад 30 винищувачів F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у середу, 11 вересня, оголосило про погодження продажу Польщі 32 винищувачів-бомбардувальників F-35. Про це повідомляє УНН з посиланням на DefenseNews.
Американська адміністрація дала згоду на продаж Польщі 32 винищувачів F-35 загальною вартістю 6,5 млрд доларів, а також 33 турбореактивних двоконтурних двигунів F-135, розроблених компанією Pratt & Whitney, та супутнє обладнання.
У відомстві зазначили, що контракт відповідає інтересам внутрішньої політики та національної безпеки США. Угода повинна "підвищити безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічне процвітання в Європі".
Тепер питання продажу надсучасних винищувачів F-35 повинен впродовж 30 днів розглянути конгрес США та в разі потреби заблокувати рішення Білого дому.
Нагадаємо, російські С-400 збирають розвіддані про американські винищувачі F-35.