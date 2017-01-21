Пентагон сообщил об уничтожении более ста боевиков "Аль-Каиды" в Сирии

В сообщении также указывается, что уничтожение лагеря не только прекратит обучение экстремистов, но и способствует тому, чтобы радикальные исламисты больше не вливались в ряды "Аль-Каиды" и не сотрудничали с группировкой. Всего, по данным американской стороны, с начала 2017 уже убито более 150 боевиков.

Конференция по Сирии, которая состоится на следующей неделе в Астане (Казахстан), Совет безопасности ООН характеризует как важный шаг на пути к мирным переговорам. Их начало ожидается в феврале в Женеве. Встреча в Астане пройдет под совместным председательством РФ, Ирана и Турции.