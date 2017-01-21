Пентагон повідомив про знищення понад сто бойовиків "Аль-Каїди" в Сирії

У повідомленні також вказується, що знищення табору не тільки припинить навчання екстремістів, але і сприяє тому, щоб радикальні ісламісти більше не вливалися в ряди “Аль-Каїди” і не співпрацювали з угрупованням. Всього, за даними американської сторони, з початку 2017 року вже вбито більше 150 бойовиків.

Конференцію по Сирії, яка відбудеться наступного тижня в Астані (Казахстан), Рада безпеки ООН характеризує як важливий крок на шляху до мирних переговорів. Їх початок очікується в лютому в Женеві. Зустріч в Астані пройде під спільним головуванням РФ, Ірану та Туреччини.