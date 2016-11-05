Пентагон подтвердил ликвидацию одного из лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане

"Представитель Пентагона П.Кук подтвердил ликвидацию одного из лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане Фарука аль-Кахтани", - говорится в сообщении.

П.Кук также добавил, что Пентагон до сих пор проверяет информацию, был ли ликвидирован в тот же день при другом авиаударе заместитель аль-Кахтани - Билял Аль-Мутайбы.

Как сообщал УНН ранее, по двум высокопоставленным членам группировки "Аль-Каида" нанесли удар с американского беспилотника в провинции Кунар на востоке Афганистана.