Пентагон підтвердив ліквідацію одного з лідерів "Аль-Каїди" в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Представник Пентагону Пітер Кук підтвердив ліквідацію одного з лідерів “Аль-Каїди” в Афганістані Фарука аль-Кахтані, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Представник Пентагону П.Кук підтвердив ліквідацію одного з лідерів „Аль-Каїди“ в Афганістані Фарука аль-Кахтані”, — йдеться у повідомленні.
П.Кук також додав, що Пентагон досі перевіряє інформацію, чи був ліквідований в той же день при іншому авіаударі заступник аль-Кахтані — Білял Аль-Мутайби.
Як повідомляв УНН раніше, по двох високопоставлених членах угруповання “Аль-Каїда” завдали удар з американського безпілотника в провінції Кунар на сході Афганістану.