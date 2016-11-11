Пентагон: победа Д.Трампа не изменит планов по усилению НАТО в Восточной Европе

Во время предвыборной кампании Д.Трамп обещал сократить военное присутствие США в Европе, аргументируя это слишком большой нагрузкой для его страны.

От союзников по НАТО он требовал увеличения финансовых взносов на оборону.

Североатлантический альянс летом 2016 года принял решение направить на восток Европы четыре батальона в ответ на действия России в связи с вооруженным конфликтом в Украине.