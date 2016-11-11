Пентагон: победа Д.Трампа не изменит планов по усилению НАТО в Восточной Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство обороны США не собирается отказываться от своих планов по усилению группировки войск в Европе после избрания президентом Дональда Трампа. Эти планы будут выполняться так, как они были согласованы с союзниками Вашингтона по НАТО. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Во время предвыборной кампании Д.Трамп обещал сократить военное присутствие США в Европе, аргументируя это слишком большой нагрузкой для его страны.
От союзников по НАТО он требовал увеличения финансовых взносов на оборону.
Североатлантический альянс летом 2016 года принял решение направить на восток Европы четыре батальона в ответ на действия России в связи с вооруженным конфликтом в Украине.