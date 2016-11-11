Пентагон: победа Д.Трампа не изменит планов по усилению НАТО в Восточной Европе

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15 марта, 19:03 • 111556 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156138 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131305 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124303 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109218 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103741 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100278 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:56 • 127642 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министерство обороны США не собирается отказываться от своих планов по усилению группировки войск в Европе после избрания президентом Дональда Трампа. Эти планы будут выполняться так, как они были согласованы с союзниками Вашингтона по НАТО. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп обещал сократить военное присутствие США в Европе, аргументируя это слишком большой нагрузкой для его страны.

От союзников по НАТО он требовал увеличения финансовых взносов на оборону.

Североатлантический альянс летом 2016 года принял решение направить на восток Европы четыре батальона в ответ на действия России в связи с вооруженным конфликтом в Украине.

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