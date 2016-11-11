Пентагон: перемога Д.Трампа не змінить планів щодо посилення НАТО у східній Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністерство оборони США не збирається відмовлятися від своїх планів щодо посилення угруповання військ в Європі після обрання президентом Дональда Трампа. Ці плани будуть виконуватися так, як вони були узгоджені з союзниками Вашингтона по НАТО. Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час передвиборної кампанії Д.Трамп обіцяв скоротити військову присутність США в Європі, аргументуючи це занадто великим навантаженням для його країни.
Від союзників по НАТО він вимагав збільшення фінансових внесків на оборону.
Північноатлантичний альянс влітку 2016 року прийняв рішення направити на схід Європи чотири батальйони у відповідь на дії Росії в зв'язку зі збройним конфліктом в Україні.