Пентагон оценит знания военнослужащих, владеющих русским языком
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Пентагон должен за полгода выработать требования к действующим американским военнослужащим, владеющим важными для работы ведомства языками, в том числе русским, китайским, корейским, фарси и арабским. Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом, сообщает УНН.
“Не позднее чем через 180 дней после даты вступления с силу настоящего документа глава Пентагона должен выработать операциональные требования для членов Вооруженных сил, владеющих экспертными знаниями в крайне важных языках, включая китайский, корейский, русский, фарси и арабский”, — говорится в документе. При этом там не уточняется, как будет выглядеть проверка знаний.
Через полгода глава Пентагона также должен будет предоставить профильным комитетам Конгресса план по устранению выявленных недочетов.
Как сообщал УНН, Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США.