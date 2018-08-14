Пентагон оцінить знання військовослужбовців, які володіють російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Пентагон повинен за півроку виробити вимоги до діючих американських військовослужбовців, які володіють важливими для роботи відомства мовами, в тому числі російською, китайською, корейською, фарсі і арабською. Відповідне положення міститься в законі про асигнування на військові потреби США, підписаному в понеділок президентом Дональдом Трампом, повідомляє УНН.
“Не пізніше ніж через 180 днів після дати набрання з чинності цим документом глава Пентагону повинен виробити операціональні вимоги для членів Збройних сил, які володіють експертними знаннями в украй важливих мовах, включаючи китайську, корейську, російську, фарсі і арабську”, — йдеться в документі. При цьому там не уточнюється, як буде виглядати перевірка знань.
Через півроку глава Пентагону також повинен буде надати профільним комітетам Конгресу план по усуненню виявлених недоліків.
Як повідомляв УНН, Маккейн схвалив підписання названого в його честь оборонного бюджету США.