Пентагон назвал обычным проход двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив

“Два корабля ВМС США сделали обычный проход через международные воды Тайваньского пролива 7 июля. Корабли ВМС США осуществляют перемещения между Южно-Китайским морем и Восточно-Китайским морем через Тайваньский пролив, и делали это в течение многих лет”, — говорится в заявлении. Браун не стал уточнять, какие именно эсминцы принимали участие в данном походе. При этом министерство обороны Тайваня, которое первым сообщило о проходе кораблей, назвал их: USS Mustin и USS Benfold.

Напомним, в июне агентство Reuters отметил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки своего корабля — впервые почти за год — через Тайваньский пролив, может спровоцировать резкую реакцию Китая в период и без того сильной напряженности между странами на фоне противостояния в торговле. По словам представителей администрации США, такой шаг может стать ответом на военные учения Пекина в районе спорных островов в Южно-Китайском море, против которых выступают Вашингтон и ряд стран региона. Согласно данным источников агентства, США предметно изучали возможность отправки через пролив авианосца, однако спустили на тормозах такие планы, не желая еще больше обострять отношения с Китаем.