Пентагон назвав звичайним прохід двох кораблів ВМС США через Тайванський протоку

“Два корабля ВМС США зробили звичайний прохід через міжнародні води Тайванської протоки 7 липня. Кораблі ВМС США здійснюють переміщення між Південно-Китайським морем і Східно-Китайським морем через Тайванський протоку, і робили це протягом багатьох років”, — йдеться в заяві. Браун не став уточнювати, які саме есмінці брали участь в даному поході. При цьому міністерство оборони Тайваню, яке першим повідомило про проході кораблів, назвало їх: USS Mustin і USS Benfold.

Нагадаємо, в червні агентство Reuters відзначило, що Вашингтон розглядає можливість відправки свого корабля — вперше майже за рік — через Тайванський протоку, що може спровокувати різку реакцію Китаю в період і без того сильної напруженості між країнами на тлі протистояння в торгівлі. За словами представників адміністрації США, такий крок може стати відповіддю на військові навчання Пекіна в районі спірних островів у Південно-Китайському морі, проти яких виступають Вашингтон і ряд країн регіону. Згідно з даними джерел агентства, США предметно вивчали можливість відправки через протоку авіаносця, однак спустили на гальмах такі плани, не бажаючи ще більше загострювати відносини з Китаєм.