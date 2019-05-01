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7 марта, 15:45 • 112773 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113717 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141768 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115053 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 140032 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Пентагон: покупка Турцией С-400 исключает участие Анкары в программе F-35

Пентагон: покупка Турцией С-400 исключает участие Анкары в программе F-35

Киев  •  УНН

 • 8053 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, информирует УНН.

“Я думаю, что существует очень малая вероятность того, что есть какое-то недопонимание”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли ясно Турция осознает, что в случае покупки С-400 она не сможет участвовать в программе F-35.

Шанахан также подтвердил позицию Пентагона, заключающуюся в том, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно. “Да, с нашей стороны нет никаких сомнений по этому поводу”, — подчеркнул он.

Как отмечал УНН, Анкара может обратиться к Москве в случае, если США исключат Турцию из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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