Пентагон: покупка Турцией С-400 исключает участие Анкары в программе F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, информирует УНН.
“Я думаю, что существует очень малая вероятность того, что есть какое-то недопонимание”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли ясно Турция осознает, что в случае покупки С-400 она не сможет участвовать в программе F-35.
Шанахан также подтвердил позицию Пентагона, заключающуюся в том, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно. “Да, с нашей стороны нет никаких сомнений по этому поводу”, — подчеркнул он.
Как отмечал УНН, Анкара может обратиться к Москве в случае, если США исключат Турцию из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.