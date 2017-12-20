Пенсии военных вырастут в среднем на 62% с нового года - Рева

"Независимо от того, когда Верховная Рада примет закон о реформе пенсионного обеспечения работников силовых ведомств, перерасчет пенсий начнется с 1 января 2018 года - в самом законе прописана норма, которой устанавливается перерасчет именно с этой даты", - отметил Рева.

Как уточнил он, на людей не повлияют бюрократические моменты, связанные с процессом рассмотрения и датой принятия закона, однако, обязательным условием проведения осовременивания пенсий военнослужащих и работников других силовых органов является именно его принятия парламентом.

По словам Ревы, закон предусматривает, что в результате осовременивания, пенсии повысятся для каждого индивидуально в зависимости от стажа и размера денежного обеспечения. В среднем пенсии военных вырастут на 1,5 тыс. гривен.

"Это существенно больше, чем сегодня, и, если для гражданских пенсия в среднем выросла на 30%, то в военных рост составит в среднем на 62%. В то же время, достойных размеров пенсий можно достичь лишь постепенно, а потому главным результатом этого закона будет проведение одновременного и ежегодного осовременивание пенсий для военных и гражданских украинцев", - подчеркнул министр.

Напомним, разработанный Минсоцполитики законопроект пенсионного обеспечения военнослужащих предусматривает изменения пенсионных выплат и для военных срочной службы, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.