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Пенсії військових зростуть в середньому на 62% з нового року – Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Реформа пенсійного забезпечення працівників силових відомств розпочнеться з 1 січня 2018 року. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Пенсії військових зростуть в середньому на 62% з нового року – Рева

“Незалежно від того, коли Верховна Рада ухвалить закон щодо реформи пенсійного забезпечення працівників силових відомств, перерахунок пенсій розпочнеться з 1 січня 2018 року — у самому законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати”, - наголосив Рева.

Як уточнив він, на людей не вплинуть бюрократичні моменти, пов’язані з процесом розгляду та датою ухвалення закону, проте, обов’язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів є саме його прийняття парламентом.

За словами Реви, закон передбачає, що в результаті осучаснення, пенсії підвищаться для кожного індивідуально в залежності від стажу та розміру грошового забезпечення. В середньому, пенсії військових зростуть на 1,5 тис. гривень.

“Це суттєво більше, ніж є сьогодні, і, якщо для цивільних пенсія в середньому зросла на 30%, то у військових зростання становитиме в середньому на 62%. Водночас, гідних розмірів пенсій можна досягнути лише поступово, а тому головним результатом цього закону буде проведення одночасного та щорічного осучаснення пенсій для військових та цивільних українців”, — підкреслив міністр.

Нагадаємо, розроблений Мінсоцполітики законопроект пенсійного забезпечення військовослужбовців передбачає зміни пенсійних виплат і для військових строкової служби, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

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