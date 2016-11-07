Пенсионер сгорел в собственном доме в Ровенской области

Огонь уничтожил одну из комнат дома. В ней и нашли мертвым хозяина.

Причину пожара дома пожилого мужчины выясняют эксперты.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ГосЧС ликвидировали 923 пожара, в результате которых погибли 45 человек, 32 человека были спасены.