Пенсіонер згорів у власному будинку на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. В селі Семидуби Дубенського району 84-річний пенсіонер загинув у власному будинку цієї ночі. Про це повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області, передає кореспондент УНН.
Вогонь знищив одну з кімнат будинку. У ній і знайшли мертвим господаря.
Причину пожежі будинку літнього чоловіка з’ясовують експерти.
Нагадаємо, впродовж минулого тижня співробітниками ДСНС ліквідовано 923 пожежі, в результаті яких загинули 45 людей, 32 особи було врятовано.