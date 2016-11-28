Пенсионер умер от переохлаждения в Полтавской области

В дежурную частей Лохвицкого отдела полиции обратилась 65-летняя киевлянка с просьбой разыскать ее 68-летнего брата.

Правоохранители установили, что односельчане не видели пропавшего около трех дней, на телефонные звонки сестры мужчина не отвечал.

Тело пропавшего пенсионера правоохранители обнаружили на поле вблизи лесополосы одного из сел района.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, мужчина скончался от переохлаждения.