Пенсіонер помер від переохолодження на Полтавщині

До чергової частин Лохвицького відділу поліції звернулася 65-річна киянка з проханням розшукати її 68-річного брата.

Правоохоронці встановили, що односельчани не бачили зниклого близько трьох днів, на телефонні дзвінки сестри чоловік не відповідав.

Тіло зниклого пенсіонера правоохоронці виявили на полі поблизу лісосмуги одного із сіл району.

Згідно висновку судово-медичного експерта, чоловік помер від переохолодження.