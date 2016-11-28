Пенсіонер помер від переохолодження на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Полтавщині в полі поблизу лісосмуги виявили тіло 68-річного чоловіка, який помер від переохолодження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.
До чергової частин Лохвицького відділу поліції звернулася 65-річна киянка з проханням розшукати її 68-річного брата.
Правоохоронці встановили, що односельчани не бачили зниклого близько трьох днів, на телефонні дзвінки сестри чоловік не відповідав.
Тіло зниклого пенсіонера правоохоронці виявили на полі поблизу лісосмуги одного із сіл району.
Згідно висновку судово-медичного експерта, чоловік помер від переохолодження.