Пайщикам не придется платить дополнительный налог — комитет Рады утвердил новую редакцию закона № 3131-д

Положения законопроекта № 3131 о введении поставленного налогового обязательства для аграриев вызвали бурное обсуждение в экспертных и политических кругах. Звучало много различного рода опасений и манипуляций о том, что для аграриев придумали новый налог. Чтобы снять все проблемные вопросы комитет рассмотрел доработанную версию законопроекта 3131-д.

Закон вводит поставленное налоговое обязательство для крупных и средних аграриев. После переходного периода оно составит 4,5% от нормативной денежной оценки — 1215 грн на гектар, для мелких сельхозпроизводителей, ФЛП и семейных ферм всего 2% — 540 грн за га.

“Чтобы избежать каких-либо манипуляций и перекручиваний фактов, еще раз подчеркну. Закон не касается тех, кто обрабатывают свои огороды, приусадебные участки или любую другую землю до 1 га. Самостоятельно вручную обрабатывать объемы свыше этой цифры — невозможно. Если же хозяйствование происходит на нескольких гектарах и больше, давай говорить откровенно, — это уже не собственные потребности, а товарное производство. И оно подлежит налогообложению”, — подчеркнул на заседании один из членов комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Поставленное налоговое обязательство — это не дополнительный налог, а сумма, с которой сравниваются уже уплаченные налоги. В нее входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. И только в том случае, если сумма уплаченных налогов в год на гектар меньше, разницу нужно выплатить в местный бюджет.

Сегодня налоговая нагрузка на аграриев, которые работают в “белую”, обеспечивают рабочие места и платят своим работникам официальную зарплату, составляет около 2 тыс грн с гектара. Закон 3131-д их попросту не коснется.

Кроме того, для мелких сельхозпроизводителей на протяжении 2 лет будет действовать льготный период, для средних и крупных аграриев ставка будет повышаться несколько лет, и лишь к 2024 году достигнет уровня 4,5%.

Напомним, действие закона касается только участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.