Пайовикам не доведеться платити додатковий податок - комітет Ради затвердив нову редакцію закону № 3131-д

Положення законопроекту № 3131 про введення поставленого податкового зобов'язання для аграріїв викликали бурхливе обговорення в експертних і політичних колах. Звучало багато різного роду побоювань і маніпуляцій про те, що для аграріїв придумали новий податок. Щоб зняти всі проблемні питання комітет розглянув доопрацьовану версію законопроекту 3131-д.

Закон вводить поставлене податкове зобов'язання для великих і середніх аграріїв. Після перехідного періоду воно становитиме 4,5% від нормативної грошової оцінки - 1215 грн на гектар, для дрібних сільгоспвиробників, ФОП і сімейних ферм всього 2% - 540 грн за га.

"Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій і перекручувань фактів, ще раз наголошую. Закон не стосується тих, хто обробляє свої городи, присадибні ділянки або будь-яку іншу землю до 1 га. Самостійно вручну обробляти обсяги понад цієї цифри - неможливо. Якщо ж господарювання відбувається на декількох гектарах і більше, давайте говорити відверто, - це вже не власні потреби, а товарне виробництво. І воно підлягає оподаткуванню", - наголосив на засіданні один з членів комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Поставлене податкове зобов'язання - це не додатковий податок, а сума, з якою порівнюються вже сплачені податки. У неї входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. І тільки в тому випадку, якщо сума сплачених податків за рік на гектар менше, різницю потрібно виплатити в місцевий бюджет.

Сьогодні податкове навантаження на аграріїв, які працюють в "білу", забезпечують робочі місця і платять своїм працівникам офіційну зарплату, становить близько 2 тис. грн з гектара. Закон 3131-д їх просто не торкнеться.

Крім того, для дрібних сільгоспвиробників протягом 2 років буде діяти пільговий період, для середніх і великих аграріїв ставка буде підвищуватися кілька років, і лише до 2024 року досягне рівня 4,5%.

Нагадаємо, дія закону стосується тільки ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які знаходяться в офіційній оренді.