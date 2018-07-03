Павла Гриба в СИЗО жестоко избили другие заключенные

"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одих шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и далее", - написал отец.

Он сообщил также, что Павел постоянно мучает сильная головная боль, слабость, а отсутствие лекарств только ухудшает его состояние здоровья.

Напомним, ранее суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря.