Павла Гриба в СИЗО жестоко избили другие заключенные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали другие российские заключенные и отобрали его личные вещи. Об этом написал на своей странице отец Павла Игорь Гриб, передает УНН.
"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одих шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и далее", - написал отец.
Он сообщил также, что Павел постоянно мучает сильная головная боль, слабость, а отсутствие лекарств только ухудшает его состояние здоровья.
Напомним, ранее суд в России оставил украинского политзаключенного Павла Гриба под стражей до 20 декабря.