Павла Гриба в СІЗО жорстоко побили інші в'язні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали інші російські в'язні та відібрали його особисті речі. Про це написав на своїй сторінці батько Павла Ігор Гриб, передає УНН.
“Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилась СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в’язнями, коли ті довідались за якою статею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залишився в одих шортах і майці. Ні засобів гігієни, ні змінної білизни немає. Зі слів Павла, таке ставлення з боку інших в’язнів буде і подальшому”, — написав батько.
Він повідомив також, що Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість, а відсутність ліків тільки погіршує його стан здоров’я.
Нагадаємо, раніше суд у Росії залишив українського політв’язня Павла Гриба під вартою до 20 грудня.