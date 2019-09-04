Павелко поздравил Суркиса с 70-летним юбилеем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил Григория Суркиса с 70-летним юбилеем. Поздравление глава УАФ опубликовал на своей странице Facebook, передает УНН.
"Сегодня свой 70-летний юбилей празднует Григорий Суркис, с чем я поздравляю именинника!
70 лет - это почти целая эпоха, прекрасная дата мудрости, достижений и лучшее время для того, чтобы пожинать плоды многолетнего труда.
Горжусь личным знакомством с Вами и ценю тот жизненный и профессиональный опыт, который оно привнесло в мою работу.
Об украинском футболе и Вашей персональной роли в его становлении сегодня будет сказано немало хороших и во многом справедливых слов. Я хочу пожелать Вам личное - крепкого здоровья, времени и сил для родных и близких, вдохновение жить, дышать полной грудью и радоваться каждому дню!
Многая лета", - говорится в заметке Павелко.
Напомним, что сам Павелко сегодня встречает президента УЕФА Александера Чеферина, который прибывает в столицу с визитом.
Ранее Павелко информировал, что пригласил Чеферина в Украину во время недавних мероприятий европейского футбольного союза, которые проходили в Монако.