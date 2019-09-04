Павелко привітав Суркіса з 70-річним ювілеєм
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко привітав Григорія Суркіса з 70-річним ювілеєм. Привітання очільник УАФ опублікував на власній сторінці Facebook, передає УНН.
"Сьогодні свій 70-річний ювілей святкує Григорій Суркіс, з чим я щиро вітаю іменинника!
70 років - це майже ціла епоха, прекрасна дата мудрості, досягнень і найкращий час для того, щоб пожинати плоди багаторічної праці.
Пишаюся особистим знайомством з Вами і ціную той життєвий та професійний досвід, який воно привнесло в мою роботу.
Про український футбол і Вашу персональну роль в його становленні сьогодні буде сказано чимало гарних і багато в чому справедливих слів. Я ж хочу побажати Вам особисте - міцного здоров’я, часу і сил для найрідніших та близьких, натхнення жити, дихати на повні груди й радіти кожному дню!
Многая літа", - йдеться у дописі Павелка.
Нагадаємо, що сам Павелко сьогодні зустрічає президента УЄФА Александера Чеферіна, який прибуває до столиці з візитом.
Раніше Павелко інформував, що запросив Чеферіна в Україну під час нещодавніх заходів європейського футбольного союзу, які проходили в Монако.