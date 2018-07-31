Павелко поблагодарил тренеров и футболистов сборной U-19: низкий поклон за вашу работу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент ФФУ Андрей Павелко поздравил юношескую сборную Украины U-19, которая вернулась из Финляндии, где вошла в полуфинал чемпионата Европы-2018. Об этом сообщает пресс-центр ФФУ, передает УНН.
"Вы для нас настоящие герои, - обратился президент ФФУ к игрокам и тренерам сборной Украины. - Вы вошли в четверку лучших сборных Европы и получили очень хороший опыт на этом футбольном форуме. Уверен, что до старта на чемпионате мира вы подойдете в боевом составе, а тренерский штаб учтет опыт выступлений на Евро-2018", - отметил Павелко, приветствуя футболистов.
Со своей стороны Президент ФФУ пообещал сборной обеспечить все условия для эффективной подготовки к мундиалю, который состоится в Польше в следующем году.
"Желаю вам плодотворных тренировок и успешных выступлений за свои родные клубы, а также эффективной подготовки к ответственному турниру и возможности вписать свои имена в историю мирового футбола. Низкий поклон тренерскому штабу сборной за проведенную работу. Вся футбольная Украина болеет за вас, и я желаю, чтобы это настроение поддерживало вас на предстоящем мундиале", - отметил Павелко.
Напомним, что команда U-19 под руководством Александра Петракова завоевала бронзовые награды чемпионата Европы и завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира, которая состоится в следующем году в соседней Польше.