Павелко подякував тренерам та футболістам збірної U-19: низький уклін за вашу роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент ФФУ Андрій Павелко привітав юнацьку збірну України U-19, яка повернулася з Фінляндії, де увійшла до півфіналу чемпіонату Європи-2018. Про це повідомляє прес-центр ФФУ, передає УНН.
"Ви для нас справжні герої, — звернувся президент ФФУ до гравців і тренерів збірної України. — Ви ввійшли до четвірки кращих збірних Європи та отримали дуже гарний досвід на цьому футбольному форумі. Упевнений, що до старту на чемпіонаті світу ви підійдете у бойовому складі, а тренерський штаб врахує досвід виступів на Євро-2018", - зазначив Павелко, вітаючи футболістів.
Зі свого боку Президент ФФУ пообіцяв збірній забезпечити усі умови для ефективної підготовки до мундіалю, який відбудеться в Польщі наступного року.
"Бажаю вам плідних тренувань і успішних виступів за свої рідні клуби, а також ефективної підготовки до відповідального турніру та нагоди вписати свої імена в історію світового футболу. Низький уклін тренерському штабу збірної за проведену роботу. Уся футбольна Україна вболіває за вас, і я бажаю, щоб цей настрій підтримував вас на майбутньому мундіалі", - зазначив Павелко.
Нагадаємо, що команда U-19 під керівництвом Олександра Петракова здобула бронзові нагороди чемпіонату Європи та виборола путівку до фінальної частини чемпіонату світу, яка відбудеться наступного року в сусідній Польщі.