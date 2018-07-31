Павелко подякував тренерам та футболістам збірної U-19: низький уклін за вашу роботу

"Ви для нас справжні герої, — звернувся президент ФФУ до гравців і тренерів збірної України. — Ви ввійшли до четвірки кращих збірних Європи та отримали дуже гарний досвід на цьому футбольному форумі. Упевнений, що до старту на чемпіонаті світу ви підійдете у бойовому складі, а тренерський штаб врахує досвід виступів на Євро-2018", - зазначив Павелко, вітаючи футболістів.

Зі свого боку Президент ФФУ пообіцяв збірній забезпечити усі умови для ефективної підготовки до мундіалю, який відбудеться в Польщі наступного року.

"Бажаю вам плідних тренувань і успішних виступів за свої рідні клуби, а також ефективної підготовки до відповідального турніру та нагоди вписати свої імена в історію світового футболу. Низький уклін тренерському штабу збірної за проведену роботу. Уся футбольна Україна вболіває за вас, і я бажаю, щоб цей настрій підтримував вас на майбутньому мундіалі", - зазначив Павелко.

Нагадаємо, що команда U-19 під керівництвом Олександра Петракова здобула бронзові нагороди чемпіонату Європи та виборола путівку до фінальної частини чемпіонату світу, яка відбудеться наступного року в сусідній Польщі.