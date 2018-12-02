Павелко: будущее покажет, что все обвинения были лживыми

"Как сказал великий Черчилль: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны". Я думаю, что будущее покажет, что все обвинения были лживыми. Все это была грязная атака на Федерацию футбола и на меня лично. В будущем все болельщики и СМИ убедятся в том, что за нами правда. Мы идем дальше и делаем все, чтобы украинский футбол развивался", - сказал Павелко.

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Напомним, что действующий президент ФФУ не фигурирует в качестве подозреваемого или обвиняемого в уголовных производствах НАБУ, ГПУ и Нацполиции.

Также напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на заявления юриста Скупинского и журналиста Франковая сообщили о якобы преследовании Павелка со стороны трёх силовых ведомств.