Павелко: майбутнє покаже, що всі звинувачення були брехливими

"Як сказав великий Черчілль:"Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани". Я думаю, що майбутнє покаже, що всі звинувачення були брехливими. Все це була брудна атака на Федерацію футболу і на мене особисто. В майбутньому усі вболівальники та ЗМІ переконаються в тому, що за нами правда. Ми йдемо далі і робимо все, щоб український футбол розвивався", - сказав Павелко.

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Нагадаємо, що діючий президент ФФУ не фігурує в якості підозрюваного або обвинуваченого в кримінальних виробництвах НАБУ, ГПУ і Нацполіціі.

Також нагадаємо, раніше ряд ЗМІ з посиланням на заяви юриста Скупинського і журналіста Франкова повідомили про нібито переслідування Павелка з боку трьох силових відомств.