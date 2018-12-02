Павелко: майбутнє покаже, що всі звинувачення були брехливими
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував інформацію про те, що правоохоронні органи не розслідують щодо нього ніяких кримінальних проваджень. Про це повідомляє "Футбол 1", передає УНН.
"Як сказав великий Черчілль:"Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани". Я думаю, що майбутнє покаже, що всі звинувачення були брехливими. Все це була брудна атака на Федерацію футболу і на мене особисто. В майбутньому усі вболівальники та ЗМІ переконаються в тому, що за нами правда. Ми йдемо далі і робимо все, щоб український футбол розвивався", - сказав Павелко.
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Нагадаємо, що діючий президент ФФУ не фігурує в якості підозрюваного або обвинуваченого в кримінальних виробництвах НАБУ, ГПУ і Нацполіціі.
Також нагадаємо, раніше ряд ЗМІ з посиланням на заяви юриста Скупинського і журналіста Франкова повідомили про нібито переслідування Павелка з боку трьох силових відомств.