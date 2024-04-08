Павел Кириленко под следствием: НАПК проверяет образ жизни главы АМКУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Об этом пишет издание Радио Свобода, передает УНН.

Относительно полноты заполнения деклараций проводится мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, который начат на основании расследования журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода). - ответили в НАПК на запрос журналистов.

Детали

Проверку имущественного состояния Кириленко проводит Управление проведения мониторинга образа жизни и контроля НАПК.

В издании отметили, что основанием для этой проверки стало материала проекта "Схемы" (Радио Свобода), в котором журналисты обнаружили, что семья чиновника в период 2020-2023 годов приобрела недвижимое имущество и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен. При этом часть имущества, которым пользуется сам чиновник и его семья, в его последней декларации не обозначается.

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Напомним

В конце марта УНН сообщал, что вышел материал проекта "СХЕМЫ", в котором журналисты-расследователи рассказали, что родственники председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко за последние четыре года, особенно в период его председательства Донецкой областью, приобрели недвижимости на сумму около 70 миллионов гривен, что выглядит непропорционально его официальным доходам. Речь идет о большом имении, двух земельных участках, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в Киеве и апартаментах в премиальном ЖК в Ужгороде.

Материал вышел в пятницу, а уже в понедельник САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".