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Патрульные в Днепре задержали мужчину, который угрожал людям оружием

Патрульные в Днепре задержали мужчину, который угрожал людям оружием

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 29 марта. УНН. В Днепре на автовокзале в ночь на 29 марта двое мужчин угрожали оружием пассажирам, а также правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, передает УНН.

Ночью в дежурную службу патрульной полиции поступил вызов с сообщением об угрозе физической расправой на улице Курчатова. Заявитель сообщил, что человек на автовокзале угрожает людям пистолетом.

“Патрульные обнаружили этих лиц на территории автовокзала, установили и проверили их данные были два брата. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет ”, - рассказали в полиции.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. После окончания следственных действий злоумышленников должны были доставить в отделение полиции, однако один из них вел себя агрессивно — хватал офицера за форменную одежду, не реагировал на замечания и пытался сократить дистанцию, добавили в полиции.

Правоохранители применили физическое воздействие и все равно доставили дебоширов в отделение полиции Днепровского района.

Напомним, 28 марта молодой человек угрожая оружием ограбил АЗС в Одессе .

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