Патрульні у Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував людям зброєю

Вночі до чергової служби патрульної поліції надійшов виклик про погрозу фізичною розправою на вулиці Курчатова. Заявник повідомив, що чоловік на автовокзалі погрожує людям пістолетом.

“Патрульні виявили цих осіб на території автовокзалу, встановили і перевірили їхні дані були двоє братів. Під час поверхневої перевірки в одного з них виявили предмет, схожий на пістолет”, — розповіли у поліції.

На місце була викликана слідчо-оперативна група. Після закінчення слідчих дій зловмисників повинні були доставити у відділення поліції, проте один з них поводив себе агресивно — хапав офіцера за формений одяг, не реагував на зауваження і намагався скоротити дистанцію, додали у поліції.

Правоохоронці застосували фізичне вплив і все одно доставили бешкетників у відділення поліції Дніпровського району.

Нагадаємо, 28 березня молодик погрожуючи зброєю пограбував АЗС в Одесі.