Пасхальные мероприятия в Ватикане пройдут без прихожан из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Пасхальные мероприятия в Ватикане Папа Франциск проведет без прихожан из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Все пасхальные службы Папы Франциска в следующем месяце пройдут без посещения прихожан из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.
Также указываются, что обычно в службу привлекают десятки тысяч человек. В пасхальную воскресенье 12 апреля службу Папы Римского будут транслировать через Интернет и на общественном телевидении.
Напомним, в ВОЗ объяснили высокую смертность из-за коронавируса в Италии.