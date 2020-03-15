Пасхальні заходи у Ватикані пройдуть без прихожан через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Пасхальні заходи у Ватикані Папа Франциск проведе без прихожан через спалах коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Усі пасхальні служби Папи Франциска в наступному місяці пройдуть без відвідування прихожан через спалах коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначаються, що зазвичай до служби залучають десятки тисяч людей. У великодню неділю 12 квітня службу Папи Римського транслюватимуть через Інтернет та на громадському телебаченні.
Нагадаємо, у ВООЗ пояснили високу смертність від коронавірусу в Італії.