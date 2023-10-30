Пашинян: в планах правительства Армении - подписание мирного договора с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание Соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, а также урегулирование отношений с Турцией входит в намерения правительства Армении. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", пишет УНН.
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"В наши планы входит подписание соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном и урегулирование отношений с Турцией", - сказал Пашинян.
Детали
Об этом он заявил сегодня во время обсуждения проекта госбюджета на 2024 год в Национальном собрании, отметив, что в его правительстве осознают, что это будет нелегко.
По словам армянского премьера, продвижение в этом плане отвечает государственным интересам Республики Армения.
"Три основных принципа урегулирования отношений и мира с Азербайджаном согласованы, и если стороны сохранят верность этим согласованным принципам, подписание договора о мире и урегулировании отношений станет реальным", - сказал он.
Напомним
Армения надеется в ближайшие месяцы заключить мирное соглашение с Азербайджаном и установить с ним дипломатические отношения. Об этом заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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