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Пашинян: у планах уряду Вірменії - підписання мирного договору з Азербайджаном та нормалізація відносин із Туреччиною

Київ • УНН

 • 32251 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписання угоди про встановлення миру та відносин з Азербайджаном, а також врегулювання відносин з Туреччиною входить до намірів уряду Вірменії. Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише УНН.

Пашинян: у планах уряду Вірменії - підписання мирного договору з Азербайджаном та нормалізація відносин із Туреччиною

Цитата

"У наші плани входить підписання угоди про мир та врегулювання відносин з Азербайджаном та врегулювання відносин з Туреччиною", - сказав Пашинян.

Деталі

Про це він заявив сьогодні під час обговорення проекту держбюджету на 2024 рік у Національних зборах, наголосивши, що в його уряді усвідомлюють, що це буде нелегко.

За словами вірменського прем'єра, просування у цьому плані відповідає державним інтересам Республіки Вірменія.

"Три основні принципи врегулювання відносин та миру з Азербайджаном узгоджені, і якщо сторони збережуть вірність цим узгодженим принципам, підписання договору про мир та врегулювання відносин стане реальним", - сказав він.

Нагадаємо

Вірменія сподівається найближчими місяцями укласти мирну угоду з Азербайджаном та встановити з нею дипломатичні відносини. Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Азербайджану не знайшов часу зустрітися з прем’єром Вірменії у Брюсселі – МЗС Вірменії

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