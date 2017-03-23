Пассажиров эвакуировали из-за информации о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева

"Информация о заминировании центрального железнодорожного вокзала не подтвердилась. На поиски взрывчатки ушло более полутора часов, хотя поезда прибывали и отбывали вовремя. Но многие опаздывали из-за того, что не было расписания путей ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации на линию 102 поступил вызов о том, что столичный железнодорожный вокзал заминирован. В срочном порядке была проведена эвакуация. На место срочно выехали взрывотехники.