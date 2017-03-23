Пасажирів евакуювали через інформацію про замінування центрального залізничного вокзалу Києва

“Інформація щодо замінування центрального залізничного вокзалу не підтвердилася. На пошуки вибухівки пішло більше півтори години, хоча поїзди прибували і відбували вчасно. Але багато запізнювалися через те, що не було розкладу колій”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією на лінію 102 надійшов виклик про те, що столичний залізничний вокзал заміновано. У терміновому порядку була проведена евакуація. На місце терміново виїхали вибухотехніки.